Antalya’da Korkunç Trafik Kazası Meydana Geldi

ANTALYA’DA KORKUNÇ KAZA

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi, Meltem Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı üzerinde dün saat 22.30 sıralarında ciddi bir kaza gerçekleşti. Ahmet Ü, 07 AIT 631 plakalı hafif ticari aracıyla, Ahmet C.C’nin kullanmakta olduğu 07 AU 0079 plakalı özel halk otobüsünü sollamaya çalıştı. Ahmet Ü’nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kaldırıma çarparak durabildi.

OLAYIN DETAYLARI

Araçta yolcu olarak bulunan Buse Ceren Karacaoğlu (22), dışarı fırlayarak yere düştü ve orada sürüklenerek hareketsiz kaldı. Olayı görenlerin ihbarları üzerine hemen bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibi, Buse Ceren Karacaoğlu’nun nabzını kontrol ettiğinde, genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Karacaoğlu’nun cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Yaralanan sürücü Ahmet Ü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GENÇ KADININ HAYATI SON BULDU

Buse Ceren Karacaoğlu’nun Kıbrıs’taki özel bir üniversiteden yeni mezun olduğu öğrenildi. Cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan aile yakınları tarafından alındı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Erol Karacaoğlu, başını cenaze aracına yaslayarak gözyaşı döktü. Erol Karacaoğlu’nu yakınları teskin etmeye çalıştı. Genç kadının cenazesi, toprağa verilmek üzere Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi’ndeki mezarlığa götürüldü.

KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bu görüntülerde, kavşaktan dönüş yapan otobüsün önünden hızla geçen hafif ticari aracın sürücünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptığı anlar kaydedildi.