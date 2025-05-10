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Antalya’da Lastik Patladı, Kaza Olmadı

LASTİK PATLAMASIYLA DEVİRME TEHLİKESİ

Manavgat ilçesinde meydana gelen bir olayda, seyir halinde bulunan hafif ticari aracın lastiği patladı ve sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan kaldırıma çıktı. Olay, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi üzerinde gerçekleşti.

ŞANSA EŞİK BİR KAZA

Edinilen bilgilere göre, araç Titreyengöl yönünden Sorgun Bulvarı tarafına ilerlerken lastiği patladı. Nadir bir şansla, araç devrilmekten son anda kurtulmayı başardı. Kazanın gerçekleştiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Araçta bulunan iki kişi kazayı yara almadan atlattı; burunları bile kanamadan kurtuldu.

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