Antalya’da LGS Sınavı Yapıldı. Aileler Kur’an Okuyup Dua Etti. MEB, 1 Milyon Adayı Bekliyor. Sınavda 50 Soru Yanıtlandı. Heyecan Dolu Anlar Yaşandı. Öğrenciler Sağlıkla Sınavı Geçer

ANTALYA’DA LGS HEYECANI BAŞLADI

Antalya’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için heyecan doruktaydı. Öğrenciler sınav sırasında ter dökerken, aileler ise okulun önünde Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS-2025 sınavı için adaylar, sabah erken saatlerden itibaren sınav yerlerine geldi. Saat 09.30’da başlayan ilk oturuma giren öğrenciler, görevlilerin kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı.

AİLELERİN BEKLENTİLERİ

Okullardan uzaklaşan aileler, yakındaki parklara yöneldi ya da okul önünde beklemeyi tercih etti. Heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen anne babalardan bazıları kaldırımlara otururken, bazıları ise dua etmeye devam etti. Hüsniye Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınav için gelen bir öğrenci, gerekli evrakları tamamlayamadığı için sınav salonuna alınmadı. Öğrenciler ilk oturumda Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dilden toplam 50 soruya 75 dakikada yanıt verdi.

SINAV GÜNÜ HEYECANI

45 dakikalık dinlenme süresinin ardından 11.30’da ikinci oturuma geçen öğrenciler, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soruya 80 dakika sürede yanıt verdi. Oğlunun sınava gireceği okula 1 saat önce geldiklerini belirten Hüsniye Kutlu, “Geceden beri dua okumaya devam ediyoruz. Çok emek verdiler. Biz aileler de emek verdik. Onlarla birlikte biz de sınava giriyoruz. Elimden gelse oğlumun adına ben sınava girerim. Ben sakin olmaya çalıştım. Eğer ben sakin olmasaydım o da çok heyecanlanırdı” şeklinde konuştu.

AİLELERİN GÜNDEMİ

Latife Keskin de, haftaya kızının üniversite sınavına gireceğini belirterek, “Heyecanlıyız ama lise her şeyin başı ya da sonu değil. Rahat olmasını istiyoruz. Umarım gönlüne göre bir sınav olur. Bu sene sınav senemiz. İkisi için de öncelikle sağlık diliyorum. Hangi işi yaparken mutlu olacaklarsa o işi yapmalarını istiyorum” diyerek düşüncelerini paylaştı. MEB tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 LGS’ye toplamda 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvuruda bulundu. Bu merkezi sınav, Türkiye’de 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda ve yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştirildi.