Antalya’da Lüks Araç Kazası Güvenlik Kamerasında

KAZA ANI VE SONUÇLARI

Antalya’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası lüks bir araç, park halindeki bir araca ve toplamda 6 motosiklete çarptı. Kazanın ardından araçtan inen sürücü ve yanındaki kişiler, hasarı kontrol ettikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kaldırımda yürüyen bir yayanın da kazayı kıl payı atlattığı gözlemlendi. Kaza, sabah saat 07.45 sularında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi üzerinde gerçekleşti.

ARAÇTAN KAÇIŞ VE POLİS MÜDAHALESİ

Edinilen bilgilere göre, 07 AJP 777 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda önce park halindeki 80 EJ 425 plakalı araca, ardından da 6 motosiklete vurdu. İş yerinin önünü savaş alanına çeviren kaza sonrası, lüks araçtan inen gençler, çarptıkları aracın ve çevrenin durumunu kontrol ettikten sonra tekrar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinden kaçan lüks otomobil, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından yaklaşık 1 kilometre ileride, Fener Mahallesi 1942 Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

ŞİKAYET VE SORUŞTURMA

Hakkında şikâyetçi olunduğu belirtilen lüks aracın çarptığı araç ve motosikletlerin sahibi, karakola başvurarak şikayetçi oldu. Sürücüsüne ulaşılamayan araç, çekici yardımıyla otoparka götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili bir soruşturma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, lüks aracın park halindeki araca çarparak kaldırımda bulunan 6 motosiklete doğru ilerlediği net bir şekilde görüldü. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir yayanın da kazayı ucuz atlattığı kamera kayıtlarında dikkat çekti. Kaza sonrası araçtan inen gençlerin soğukkanlı tavırları ve çarptıkları eşyaları kontrol ettikten sonra olay yerinden ayrılmaları da görüntülere yansıdı.

ARAÇ SAHİBİNİN AÇIKLAMALARI

Araç ve motosikletlerin sahibi Aysu Naz Yücebulut, “Bir tane BMW marka bir araç, önce benim aracıma sonra iş yerinin motosikletlerine çarpıyor. Sonra aracı başka bir yerde motoru çalışır, silecekleri ve her yeri açık bir vaziyette bırakıyor. Karakola giderek şikayetçi olduk, akşam tanıdıkları vasıtasıyla uzlaşmak istediklerini söylediler. Tahmini 700 bin civarı bir zararımız var, araç ve motorların hepsi perte çıkmış durumda. Çok hızlı değil, ama o anda telefonla mı uğraşıyordu, ne yapıyordu bilmiyorum ama çok hızlı değildi. Kimsenin canına bir şey olmadı, maddi hasarlı bir olay” diye konuştu.