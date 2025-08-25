Haberler

Antalya’da Merdivenden Düşen Tufan Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Teknokent AR-GE 12 binasının şantiyesinde meydana gelen kaza, saat 10.00 sıralarında gerçekleşti. Şantiyede işçi olarak görevli Mustafa Tufan, izolasyon çalışması yapmak amacıyla su deposuna girdi.

MERDİVEN DÜŞMESİ VE YARALANMA

Tufan, su deposunda 2 metrelik bir merdivene çıkarak çalışmaya başladı. Ancak dengesini kaybeden Tufan, merdivenden düşerek bacağını kırdı. Arkadaşlarının bağrışlarını duyan diğer işçiler, durumu hemen yetkililere bildirdi.

KURUMSAL DESTEK VE İNTERVENSİYON

Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahaleye başladı. Sağlık ekipleri, su deposunun 1 metrelik girişine merdivenle inerek Tufan’a ilk yardım yaptı. İtfaiye ekipleri, ayağa kalkamayan Tufan’ı kaşık sedyeye alarak, çalışanların da yardımıyla halat kullanarak su deposundan çıkardı. Güvenli bir bölgeye ulaştırılan Tufan, sedye ile ambulansa taşınıp hastaneye sevk edildi.

