Antalya’da Mezarlıkta Çekilen Video Tepki Çekti

ANTALYA’DA YABANCI UYRUKLU İKİ GENÇ KIZIN DAVRANIŞLARI TEPKİ ÇEKTİ

Antalya’da iki yabancı uyruklu genç kızın şehir merkezindeki mezarlıkta çektiği görüntüler büyük bir tepkiyle karşılandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, gençlerin mezarlığa günlük kıyafetlerle girdiği görülüyor. Mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlar, “Ölmüşlerimize böyle bir saygısızlık yapılması kabul edilemez” diyerek bu tür davranışların asla hoş görülemeyeceğini ifade ediyor.

MEZAR TAŞLARINDA İSKAMBİL OYNADILAR

Antalya’daki yabancı uyruklu genç kızlar, bir mezar taşının üzerinde oturarak iskambil oynayıp kola içerken kaydettikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. “İcat edilmeden 15 yıl önce ölen birisiyle kola içmek güzeldi” notuyla paylaşılan bu video, hızla sosyal medyada yayıldı. Olay güvenlik kameralarına da yansıdı ve gençlerin mezarlığa girdikten sonra kıyafetlerini değiştirerek mezar taşı üzerinde oturarak iskambil oynadıkları anlar görüntülendi.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK TEPKİ VAR

Görüntülerin sosyal medyada yayılması, mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlar arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Ziyaretçiler, “Böyle bir davranışın kabul edilemez olduğunu” dile getirerek, gençlerin bu tür saygısız davranışlarının üzüntü verici olduğunu belirtti. Mezarlığa yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen Cavit Aktan, “Böyle bir şeyin ne adabımıza, ne geleneklerimize, ne de ahlak kurallarımıza uygun bir tarafı var. Eğitimin eksik olduğu açık” dedi.

ÜST DÜZEY SAYGISIZLIK

Olayın yaşandığı sırada orada bulunan bir başka vatandaş, “Hoş bir şey değil. Mezarlıkta kumar oynuyorlar, yazıklar olsun” diyerek tepkisini dile getirdi. Yakınlarının mezarına ziyarete gelen Gülcan Elçi, “Ölmüşlerimize böyle bir saygısızlık yapılması kabul edilemez. Eğer benim yakınımın mezarına biri böyle bir şey yapsa, gerçekten çok üzülürüm” diyerek durumu kınadı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü ise olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Şahısların Türkiye’yi terk ettiği” ve olayın E.S. ve K.Y. isimli yabancı uyruklu kişiler tarafından Andızlı Mezarlığı’nda gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca, şahısların 10 Mart Pazartesi günü Türkiye’den ayrıldıkları ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçundan adli işlem başlatıldığı ifade edildi.