Antalya’da Mezarlıkta Oyun Oynayan Gençler

ANTALYA’DA SKANDAL OLAY

Antalya’da iki yabancı uyruklu genç kız, bir mezar taşının üzerine oturarak iskambil oynayıp kola içerken kaydettikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. “İcat edilmeden 15 yıl önce ölen birisiyle kola içmek güzeldi” notuyla yayımlanan video, kısa süre içinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olayın meydana geldiği anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, genç kızların mezarlığa gündelik kıyafetlerle girdiği gözlemlenirken, sosyal medyada yayımlanan videoda ise içeri girdikten sonra üzerlerini değiştirdikleri kıyafetlerle mezar taşlarının üzerine oturarak iskambil oynadıkları ve kola içtikleri görüldü.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Elde edilen görüntülerin yayılması ile birlikte mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi. Ziyaretçiler, ölülerin huzur içinde yatması gereken bir mekânda böyle bir davranışın kabul edilemeyeceğini belirtti. Gençlerin bu tür saygısız eylemlerde bulunmasının üzüntü verici olduğunu ifade eden vatandaşlar, konuyla ilgili duygularını dile getirdi. Mezarlığa yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen Cavit Aktan, “Böyle bir şeyin ne adabımıza ne geleneklerimize ne de ahlak kurallarımıza uygun bir tarafı var. Kınıyorum. Ailelerin gençleri bu şekilde yetiştirmesi büyük bir sorun. Eğitimin eksik olduğu açık” şeklinde konuştu.

MEZARLIĞA SAYGISIZLIK YAPMAK KABUL EDİLEMEZ

Olayın yaşandığı sırada mezarlıkta bulunan bir başka vatandaş, “Hoş bir şey değil. Mezarlıkta kumar oynuyorlar, olacak iş mi? Yazıklar olsun” sözleriyle durumu eleştirdi. Yakınının mezarına ziyarete gelen Gülcan Elçi ise, “Ölmüşlerimize böyle bir saygısızlık yapılması kabul edilemez. Eğer benim yakınımın mezarına biri böyle bir şey yapsa, gerçekten çok üzülürüm. Ölülerin yattığı bir yerde kağıt oynanır mı, yanlış. Dinimize uygun bir şey değil ama şimdiki gençler anlamıyor” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Yabancı uyruklu iki genç kızın mezarlıkta çektiği ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan görüntülerin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden bir açıklama geldi. Açıklamada, olayın E.S. ve K.Y. isimli şahıslar tarafından Andızlı Mezarlığı’nda gerçekleştirildiği ve şahısların 10 Mart Pazartesi günü Türkiye’den ayrılarak yurtdışına çıkış yaptıkları bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216. Maddesi gereği ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik’ suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.