Antalya’da Mezarlıkta Oyun Oynayan Kadınlar

YABANCI KADINLAR MEZARLIKTA TEPKİ ÇEKTİ

Antalya’da yabancı uyruklu iki kadının mezar taşları üzerinde oturup iskambil oynayıp kola içtiği anlara ait paylaşımlar büyük yankı uyandırdı. Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı’na yaklaşık bir hafta önce akşam saatlerinde gelen kadınlar, önce fotoğraf çekmeye başladı. Mezarlıkta oturarak iskambil kağıdı oynayan ve kola içen bu iki kadın, kayda aldıkları görüntüler ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Mezarlıkta yaşanan bu durumun farkına varan güvenlik görevlileri, iki kadını mezarlık alanından çıkarmak zorunda kaldı. Kadınların sosyal medyada paylaştığı içerikler, izleyenlerden büyük tepki aldı. Bu olay, toplumsal normlar ve mezarlıkların saygınlığı konusunda tartışmalara yol açtı.