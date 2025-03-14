Antalya’da Mezarlıkta Video Çeken Kızlar Ülkeyi Terk Etti

ANTALYA’DA MEZARLIKTA SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Antalya’da yabancı uyruklu iki genç kızın bir mezarlıkta çektiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, şahısların Türkiye’yi terk ettiği belirtildi. Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayda, iki genç kız, şehir merkezindeki bir mezarlıkta mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayıp kola içip görüntü çekti. Çektikleri bu anları “İcat edilmeden 15 yıl önce ölen birisiyle kola içmek güzeldi” notuyla sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

GÖRÜNTÜLERİN BÜYÜK TEPKİYLE KARŞILANMASI

Görüntülerin yayımlanmasının ardından, genç kızlar bu kez videonun nasıl çekildiğine dair ikinci bir paylaşımda bulundu. Mezarlığa normal kıyafetleriyle girdiklerini, sonrasında üzerlerindeki kıyafetleri değiştirdiklerini gösteren görüntülerinin sosyal medya platformlarında yayılması sonrasında büyük tepki topladı.

İNCELENEN OLAYIN SONUCU VE HUKUKİ SÜREÇ

Sosyal medyada hızla yayılan tepkilerle birlikte Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili bir inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, E.S. ve K.Y. isimli yabancı uyruklu şahısların Andızlı Mezarlığı’nda bu durumu gerçekleştirdiği tespit edildi. 10 Mart Pazartesi günü Türkiye’den ayrılarak yurtdışına çıkış yaptıkları belirlendi. Ayrıca, açıklamada bu şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216. Maddesi gereği “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.