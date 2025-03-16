Antalya’da Midibüste Yangın Panik Yarattı

ANTALYA’DA YANGIN PANİĞİ

Antalya’da park halindeki bir midibüste meydana gelen yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olay, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi’ndeki 504 sokakta gerçekleşti. Park halinde bulunan, plakasız ve çekme belgeli midibüs, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Midibüsün yandığını fark eden çevredeki apartman sakinleri ve diğer vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alevler hızla büyüdü ve sokağın sakinleri durumu endişeyle izledi.

İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİ

Kısa bir süre içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını çevredeki diğer araçlara ve hemen yanı başındaki apartmana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangının ardından midibüs kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinden Murat Karaoğlan, aracın uzun zamandır park ettiğini ve yangından kısa bir süre önce midibüsün içinden iki çocuğun çıktığını belirtti. Karaoğlan, “Ne olduğunu biz de anlamadık. Dumanlar vardı, indik koştuk geldik, cayır cayır yanıyor. Bıktık yani bu çocuklardan bir gün bir yeri, başka bir gün başka bir yeri tutuşturuyorlar. Daha önce bizim komşunun balkon perdesini yaktılar. Zor söndürdük. Mahalle sakinleri olarak bıktık. Gece evimizden çıkamıyoruz” şeklinde konuştu.