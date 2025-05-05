Antalya’da Minibüs Refüje Çarptı

ANTALYA’DA SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ

Antalya’da, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bir servis minibüsü refüje çarparak devrildi. Kaza sonucu, araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Olay, saat 09.30 civarında Kepez ilçesi Emek Mahallesi Gazi Bulvarı’nda yaşandı.

OLAYIN SEBEBİ VE KAZANIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, havalimanından şehir merkezine seyir halinde ilerleyen Gökhan A.’nın kullandığı 07 C 2460 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki refüje çarptı, ardından palmiyelere çarparak devrildi. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü bir şekilde sağlandı ve bu durum uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Neyse ki kaza anında servis aracında başkalarının bulunmaması daha büyük bir facianın yaşanmasını önledi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler, araç içerisinde yaralı halde bulunan sürücüyü kurtarmak için harekete geçti. Gökhan A.’ya sıkıştığı yerden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından, ekipler tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye gönderildi.