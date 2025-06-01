Antalya’da Moda Ve Sanat Buluştu

ANTALYA’DA MODA HAFTASI HEYECANI

Antalya’da tarihi Hadrian Kapısı üzerinde yapılan podyumda, ülke içinden ve dışından gelen mankenler, modacı Tuba Ergin’in eserlerini sergiledi. Etkinlikte yer alan oyuncu ve manken Pınar Altuğ, podyumda yürüyerek dikkat çekti. Etkinliğin düzenleyicisi Eda Meltem Yılmaz, “Antalya’nın sadece turizmden ibaret olmadığını, sanat ve modayla da iç içe olduğunu göstermek için buradayız” dedi. Sekizincisi gerçekleştirilen Antalya Fashion Week 2025, tarihi Hadrian Kapısı’nda düzenlenen final defilesi ile sona erdi. Şehrin merkezinde, 2 bin yıllık bu anıt eser üzerine kurulan podyumda pek çok ünlü isim buluştu.

PODIUMDA TUBA ERGİN’İN KOLEKSİYONU

Antalya Fashion Week 2025 kapsamındaki sekizinci Moda Haftası’na özel olarak düzenlenen defilede, modacı Tuba Ergin’in ‘Gilded Symphony’ koleksiyonu görücüye çıktı. Bu koleksiyonun tasarımları, Antik Roma’dan esinlenerek romantik, drapeli helenistik formları zırh benzeri detaylarla birleştirdi. Altın dokunuşlar, zengin kumaşlar ve tarihsel referanslarla bezeli siluetler, geçmişin mitolojik gücünü günümüzün lüks anlayışıyla bir araya getirdi. Defilede, Pınar Altuğ’un da aralarında bulunduğu mankenler ve oyuncular yer aldı. Yağmur altında gerçekleştirilen etkinlikte, konuklar kendilerine dağıtılan şemsiyelerin altında defileyi izledi. Halka açık bölümde ise birçok Antalyalı defileyi takip etti.

TARİH VE MODA BULUŞMASI

Roma İmparatoru Hadrian adına inşa edilmiş olan Hadrian Kapısı, ilk defa bir moda etkinliğine ev sahipliği yaptı. Tarihi dokunun ışık ve müzikle birleştiği atmosferde izleyiciler, akıllarda kalacak bir gece yaşadı. Kaleiçi sokakları boyunca devam eden defile yoğun ilgiyle karşılandı.

TUBA ERGİN’DEN İLHAM ALAN TASARIMLAR

Defilede çağdaş çizgilerle geleneksel Türk motiflerini harmanlayan Tuba Ergin’in koleksiyonu sunuldu. Doğadan ve kültürel mirastan ilham alan tasarımlar, yerli ve yabancı izleyicilerden büyük beğeni aldı. Etkinliğin organizatörü Eda Meltem Yılmaz, defile öncesinde yaptığı açıklamada, “Hadrian Kapısı’ndayız. 8’inci Antalya Moda Haftası’ndayız. Antalyalıyım ve tamamen bu tarih dolu şehirde büyümüş bir Antalya aşığıyım” dedi. Modanın ve sanatın şehre katkı sağlaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, Antalya’nın sadece turizmle değil, sanat ve modayla da anılması gerektiğine dikkat çekti.

ULUSLARARASI KATILIM VE MODA YAZARLARI

Etkinlik, uluslararası katılımcılara ev sahipliği yaparak dikkat çekti. Yılmaz, “Bugün burada çok değerli Türk tasarımcılarımız olduğunu dünyaya gösteriyoruz. İngiltere, Özbekistan, Kazakistan, Dubai, Rusya, Sırbistan ve Avusturya’dan gelen moda yazarlarımız var” şeklinde konuştu. Antalya Fashion Week, Antalya Valiliği’nin destekleriyle ve EMY Organizasyon katkılarıyla, beş gün boyunca kentin özel noktalarında düzenlenen defilelerle moda, sanat ve tarihi bir araya getiriyor. Bu uluslararası etkinlik, Antalya’yı dünya moda takviminde önemli bir konuma taşıyor.