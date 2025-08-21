Antalya’da Motosiklet Denetimleri Gerçekleştirildi

ANTALYA’DA ŞOK MOTOSİKLET DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Antalya’da ‘Bir Kural Bir Ömür’ projesi çerçevesinde düzenlenen motosiklet denetimlerinde dikkat çeken sonuçlar elde edildi. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahasında gerçekleştirdiği bu denetimlerde çok sayıda motosiklet ve sürücüyü kontrol etti.

DENETİMLERDE 965 MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan denetimlerde toplam 14 bin 871 motosiklet ve sürücü kontrol edilirken, eksiklikleri bulunan ve tescil plakasız olan 965 motosiklet trafikten men edildi. Uygulamalar sonucunda, ayrıca çalıntı kaydı bulunan bir motosiklet de ele geçirildi.

ARANAN 23 KİŞİ YAKALANDI

Denetimlerde, hakkında aranma kaydı bulunan 23 kişi yakalanarak adli ve idari işlemler başlatıldı. Bu tür denetimlerin, trafik güvenliğini sağlama amacıyla devam edeceği belirtildi.