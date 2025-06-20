Antalya’da Motosiklet Denetimleri Yapıldı

DENETİM UYGULAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Antalya’da jandarma, motosiklet kullanıcılarına yönelik kapsamlı denetimler yaptı. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Finike ve Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet kullanıcıları için huzur ve güven uygulaması düzenledi.

TRAFFİK İHLALLERİNE CEZA KESİLDİ

Gerçekleştirilen kontroller sonucunda, toplamda 98 motosiklet trafikten men edildi. Denetim sırasında, 278 sürücüye de çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle ceza kesildi. Bu uygulamalar, trafik güvenliğinin artırılması hedefiyle yapılıyor.