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Antalya’da Motosiklet Denetimleri Yapıldı

DENETİMLERİN AMACI

Antalya’da jandarma, motosiklet sürücülerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet kullanıcılarının güvenliği ve huzuru için özel bir uygulama yaptı.

CEZALAR VE TEDBİRLER

Yapılan denetimler sonucunda, toplamda 126 motosiklet sürücüsüne 510 bin 503 lira tutarında idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 13 motosikletin trafikten men edilmesi gibi ek tedbirler de alındı. Bu uygulamalar, motosiklet sürücülerinin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları için bir uyarı niteliği taşıyor.

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