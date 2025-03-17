Antalya’da Motosiklet Denetimlerinde Ceza Yağdı

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK ÖZEL DENETİM YAPILDI

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından motosiklet sürücüleri için gerçekleştirilen özel denetimlerde, toplamda 18 bin 554 sürücü ve yolcu kontrol edildi. Kural ihlali yapan sürücülere milyonlarca lira para cezası kesildi ve 114 motosiklet trafikten men edildi.

KAPSAMLI DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yapılan özel denetimler, trafik kazalarını ve bu kazalarda oluşan ölüm ile yaralanmaları önlemek amacıyla düzenlendi. Denetimlerde, çok sayıda sürücü kontrol edilerek kural ihlalleri tespit edildi. Kontroller sonucunda, kask ve koruyucu başlık takmayan 268 sürücüye 266 bin 124 TL, plakasız motosiklet kullanan 6 sürücüye 94 bin 272 TL, alkollü motosiklet süren 5 sürücüye 60 bin 455 TL ve sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanan 47 sürücüye ise toplam 877 bin 819 TL trafik idari para cezası uygulandı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Antalya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, trafik kazalarını ve bu kazaların getirdiği can kayıplarını en aza indirmek için denetimlerin durmaksızın sürdürülmeye devam edeceğini belirtti.