Antalya’da Motosiklet Eğitimi Verildi

EĞİTİM PROGRAMI BAŞLATILDI

Antalya’da motosikletli polis timlerine yönelik “Güvenli Motosiklet Sürücülüğü Eğitimi” gerçekleştirilmiş durumda. İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, bu eğitimlerin amacının görevli polislerin becerilerini geliştirmek olduğunu belirtiyor ve “Sürücüler kendi can güvenliklerini düşünmeseler bile biz onların hayatını düşünmeye devam edeceğiz” diyerek sivil motosiklet kullanıcılarına çağrıda bulunuyor. İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde motosikletli polis timlerine uygulamalı eğitim programı sunuyor. Eğitim, Dokuma Park arkasındaki otopark alanında yapılıyor ve İl Emniyet Müdürü İlker Arslan da programa katılıyor. “Güvenli Motosiklet Sürücülüğü Eğitimi” kapsamında “Şahin” olarak bilinen motorize polis ekipleri, özel parkurda sürüş tekniklerini geliştirmek amacıyla eğitim alıyor. Eğitim, bir hafta sürecek ve Ankara’dan gelen eğitmenler eşliğinde yürütüldü.

ANTALYA’DA MOTOSİKLET SİRKÜLASYONU

İl Emniyet Müdürü Arslan, Antalya’nın Türkiye genelinde tescilli motorlu araç sayısının nüfusa oranla en yüksek olduğu il olduğunu vurguluyor. Bu araçların yaklaşık yüzde 30’unun motosiklet olduğunu belirten Arslan, “İlimizde ciddi bir motosiklet sirkülasyonu var. Bu da beraberinde çok sayıda kazayı getiriyor. Motosikletlerin karıştığı kazaların çoğu maalesef ölümle sonuçlanıyor. Bu nedenle önleyici eğitim ve bilinçlendirme çok önemli” ifadelerini kullanıyor.

TRAFİK KÜLTÜRÜ VURGUSU

Arslan, trafiğin sadece mevzuat ve yazılı kurallardan ibaret olmadığını, aynı zamanda bir vicdani sorumluluk taşıdığını ifade ediyor. “Toplumun her alanında bu kültürün gelişmesini arzu ediyoruz. Motosiklet kullanıcılarının yalnızca sürücü değil, arkasındaki yolcunun da kask takması gerektiğini özellikle önemsiyoruz. Son dönemde yaşadığımız kazalardan edindiğimiz tecrübeler bize bunu net şekilde gösteriyor” diyor.

Kumluca-Antalya arasında yaşanan kazalara dikkat çeken İlker Arslan, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün motorcu dostu bariyer çalışmalarını sürdürdüğünü aktarıyor. Yakın zamanda bir polis memurunun şehit olduğu kazanın ardından bölgede 30 kilometrelik ek bariyer uygulamasının tamamlanmak üzere olduğunu belirtiyor.

GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN ÇAĞRI

Motosiklet kullanıcılarının yolları akrobasi alanı gibi kullandığına dikkat çeken Arslan, “Trafiğe kapalı alanlarda bu becerilerini sergileyebilirler. Ancak yollar akrobasi pisti değil, motosiklet sürücüleri de akrobat değildir. Lütfen kendi can güvenliğinizi düşünmüyorsanız bile başkalarının hayatını düşünün” şeklinde konuşuyor.

SORUMLULUK BİLDİRİLMESİ

İl Emniyet Müdürü Arslan, sivil sürücülere yönelik mesajını da şu sözlerle tamamlıyor: “Biz emniyet teşkilatı mensubu olarak vatandaşımıza, tabiri caizse, kendilerine karşı ötenazi hakkını tanımamaya çalışıyoruz. Kendi hayatını düşünmese de biz onun hayatını düşünmeye devam edeceğiz. En değerli varlığımız olan canı korumak için çaba göstermeye devam edeceğiz.”

EĞİTİMCİLERDEN BİLGİ

Eğitim programı hakkında bilgi veren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli, “Tüm ekip arkadaşlarımız en az bir yıldır, bazıları ise yedi yıla kadar bu görevde yer alıyor. Yılın belirli dönemlerinde becerilerini canlı tutmak ve unutulan bilgileri tazelemek amacıyla ‘tekamül eğitimi’ uyguluyoruz” diyor.