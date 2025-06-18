Antalya’da Motosiklet Eğitimleri Başladı

GÜVENLİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜLÜĞÜ EĞİTİMİ

Antalya’da motosikletli polis timlerine yönelik “Güvenli Motosiklet Sürücülüğü Eğitimi” düzenlendi. İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, bu eğitimlerin polislerin becerilerini geliştirmeyi hedeflediğini ifade ederek, “Sürücüler kendi can güvenliklerini düşünmeseler bile biz onların hayatını düşünmeye devam edeceğiz” diye konuştu. İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesindeki motosikletli polis timlerine uygulamalı eğitim programı sunmaya başladı. Eğitim, Dokuma Park yanında yer alan otopark alanında gerçekleşti.

EĞİTİMİN AMACI

Eğitim programına katılan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, “Şahin” olarak bilinen motorize polis ekiplerine özel parkurda sürüş tekniklerini pekiştiren eğitim verildiğini açıkladı. Program, Ankara’dan gelen eğitmenlerle birlikte üç gündür sürüyor ve bir hafta boyunca devam edecek. Arslan, bu eğitimle polislerin motosiklet kullanımı konusunda daha bilinçli ve etkin hale gelmesini hedeflediklerini belirtti. Aynı zamanda bu sürecin, sivil motosiklet sürücüleri ile etkileşim oluşturacak bir farkındalık çalışmasına dönüşeceğini kaydetti.

MOTOSİKLET SİRKÜLASYONU

İlker Arslan, Antalya’nın Türkiye genelinde tescilli motorlu araç sayısının nüfus oranına göre en yüksek il olduğunu vurguladı. Bu araçların yaklaşık üçte birinin motosiklet olduğunu belirten Arslan, “İlimizde ciddi bir motosiklet sirkülasyonu var. Bu da maalesef çok sayıda kazaya neden oluyor. Motosiklet kazalarının büyük bir kısmı ölümle sonuçlanıyor. Bu sebeple önleyici eğitim ve bilinçlendirme büyük bir önem taşıyor” şeklinde açıkladı.

TRAFİK KÜLTÜRÜ

Arslan, trafiğin sadece mevzuat ve yazılı kurallardan ibaret olmadığını, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk taşıdığını ifade etti. “Toplumun her alanında bu kültürün gelişmesini arzu ediyoruz. Motosiklet kullanıcılarının sadece sürücü değil, arkadaki yolcunun da kask takmasını önemsemesi gerekiyor” dedi.

İlker Arslan, virajlı yollarda sık yaşanan kazalara ilişkin Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün motorcu dostu bariyer çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Özellikle yakın zamanda bir polis memurunun hayatını kaybettiği kazanın ardından 30 kilometrelik ek bariyer uygulamasının tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

AKROBASİ PİSTİ DEĞİLDİR

Motosiklet kullanıcılarının bazı yolları akrobasi alanı gibi kullandığını belirten Arslan, “Trafiğe kapalı alanlarda bu becerilerini sergileyebilirler. Ancak yollar akrobasi pisti değil. Motosiklet sürücüleri de akrobat değildir. Lütfen kendi can güvenliğinizi düşünmüyorsanız bile başkalarının hayatını düşünün” şeklinde uyarıda bulundu.

VATANDAŞIN CAN GÜVENLİĞİ

İl Emniyet Müdürü Arslan, sivil sürücülere yönelik mesajına şu şekilde devam etti: “Biz emniyet teşkilatı olarak vatandaşımıza, tabiri caizse, kendilerine karşı ötenazi hakkını tanımamaya çalışıyoruz. Kendi hayatını düşünmese de biz onun hayatını düşünmeye devam edeceğiz. En değerli varlığımız olan canı korumak için çaba göstermeye devam edeceğiz.”

EĞİTİMDE TECRÜBELİ POLİSLER

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli, eğitim programıyla ilgili olarak, “Tüm ekip arkadaşlarımız en az bir yıldır bu görevde, bazıları ise yedi yıla kadar bu alanda deneyimleri var. Yılın belirli dönemlerinde becerilerini canlı tutmak ve unutulan bilgileri tazelemek amacıyla ‘tekamül eğitimi’ uyguluyoruz” diye bilgi verdi.