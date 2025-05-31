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Antalya’da Motosiklet Kazası Gerçekleşti

KAZA VE YARALANMA OLAYI

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi’nde gerçekleşti. S.Y. yönetimindeki 07 YG 299 plakalı kamyonet ile Davut E. tarafından kullanılan 73 ABG 572 plakalı motosiklet çarpıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Davut E. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Davut E. hastaneye kaldırıldıktan sonra hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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