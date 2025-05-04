Antalya’da Motosiklet Kazası Gerçekleşti

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYOR

Antalya’da bir kavşak sisteminde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü havada taklalar atarak yola düştü. Kazanın anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayda yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye götürüldü. Kaza, Manavgat ilçesinde Örnek Mahallesi 1502 sokak üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Balıkçılar Çarşısı istikametine doğru hareket eden Dilara G. yönetimindeki 07 AUL 011 plakalı otomobil, Hüseyin Y.’nin kullandığı 07 BSC 372 plakalı motosikletle sokak kesişiminde bulunan kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu ve yaralandı. Halka açık güvenlik kamerası görüntüleri, çarpmanın şiddetini net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Olay yerine kısa süre içerisinde ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne hemen müdahale etti ve ardından ambulans ile hastaneye sevk etti. Kazanın detayları ve sürücülerin durumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.