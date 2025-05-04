Antalya’da Motosiklet Kazası Oldu, 1 Yaralı

ANTALYA’DA KAZAYLA HAVAYA FIRTLAŞMA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen bir motosiklet kazasında, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü havada taklalar attı. Olay, 1502 sokak üzerindeki kontrolsüz kavşakta gerçekleşti. Kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı ve çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola fırladı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazaya karışan araçlar arasında 07 AUL011 plakalı otomobili kullanan Dilara G. ile 07 BSC 372 plakalı motosikleti süren Hüseyin Y. yer aldı. Çarpışma sonrasında yaralanan motosiklet sürücüsüne, olay yerinde 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın detayları ve sürücünün sağlık durumu hakkında bilgi verilmesi bekleniyor.