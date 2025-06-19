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Antalya’da Motosiklet Kazası Oldu

ANTALYA’DA MOTOSİKLET KAZASI

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi, motosiklet kazasına sahne oldu. Olay, saat 17.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Rıfat A. (37) tarafından kullanılan 07 NVR 92 plakalı motosiklet, çarşı istikametinden deniz yönüne doğru seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.

BABA VE KIZI YARALANDI

Kazanın ardından, sürücü Rıfat A. ile motosikletin arkasında bulunan 7 yaşındaki kızı Ezgi A. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vererek sağlık ekiplerinin olay yerine yönlendirilmesini sağladı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldüler. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca kazayla ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

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