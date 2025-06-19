Antalya’da Motosiklet Kazası Oldu

KAZA VE YARALANANLAR HAKKINDA BİLGİLER

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşanan motosiklet kazasında bir baba ve kızı yaralandı. Kaza, saat 17.30 civarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, çarşı yönünden deniz tarafına doğru giden Rıfat A. (37) yönetimindeki 07 NVR 92 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bu kaza sonucunda sürücü Rıfat A. ve arkasında yolcu olarak bulunan 7 yaşındaki kızı Ezgi A. yaralandı.

OLAY YERİNE GİDEN SAĞLIK EKİPLERİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde gerçekleştirildi ve ardından ambulansta Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldüler. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı. Ayrıca, kazayla ilgili inceleme süreçleri başlatıldı.