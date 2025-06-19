Haberler

Antalya’da Motosiklet Kazası Oldu

KAZA VE YARALANANLAR HAKKINDA BİLGİLER

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşanan motosiklet kazasında bir baba ve kızı yaralandı. Kaza, saat 17.30 civarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, çarşı yönünden deniz tarafına doğru giden Rıfat A. (37) yönetimindeki 07 NVR 92 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bu kaza sonucunda sürücü Rıfat A. ve arkasında yolcu olarak bulunan 7 yaşındaki kızı Ezgi A. yaralandı.

OLAY YERİNE GİDEN SAĞLIK EKİPLERİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde gerçekleştirildi ve ardından ambulansta Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldüler. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı. Ayrıca, kazayla ilgili inceleme süreçleri başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail, İran Füzeleri İçin Ortam Hazır

ABD'li yetkililer, İsrail'in Demir Kubbe sistemi ile İran balistik füzelerine karşı başarı oranının son 24 saatte yüzde 65'e çıktığını bildirdi; erken uyarı süresi ise 6-7 dakikaya indi.
Haberler

Mardin Kalesi’nde Yangın Kontrol Edildi

Mardin Kalesi'nin eteklerinde meydana gelen örtü yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni ise henüz araştırma aşamasında.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.