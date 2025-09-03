Haberler

Antalya’da motosiklet kazası yaşandı

ANTALYA’DA MOTOSİKLET KAZASI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, seyir halindeki motosikletin virajı alamayarak devrilmesi sonucu bir kaza yaşandı. Kaza, Şelale Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burhan B. Z. tarafından kullanılan 07 BUF 598 plakalı motosiklet, kavşağı geçtikten sonra virajı alamadı ve kaldırıma çarparak sürüklendi. Sonrasında yolun sağında park halinde bulunan 07 JY 117 plakalı otomobile arkadan çarptı.

MOTORSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde 112 sağlık ekiplerinin müdahelesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Amasya’da Kadın Döner Ustası Var

Amasya'da 5 yıldır döner ustalığı yapan Birsen Doğan, kadınların genellikle erkeklerin yaptığı bu meslekteki başarısıyla dikkat çekiyor. Çevresi bu durumu şaşkınlıkla karşılıyor.
Haberler

Öğrenciler, Eşyalarını İnternetten Devrediyor

İkinci el eşya satan esnaf, üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrası eşyalarını online devretmesinin satışlarını olumsuz etkilediğini dile getirerek alışverişte büyük bir düşüş yaşandığını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.