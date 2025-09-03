Antalya’da motosiklet kazası yaşandı

ANTALYA’DA MOTOSİKLET KAZASI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, seyir halindeki motosikletin virajı alamayarak devrilmesi sonucu bir kaza yaşandı. Kaza, Şelale Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burhan B. Z. tarafından kullanılan 07 BUF 598 plakalı motosiklet, kavşağı geçtikten sonra virajı alamadı ve kaldırıma çarparak sürüklendi. Sonrasında yolun sağında park halinde bulunan 07 JY 117 plakalı otomobile arkadan çarptı.

MOTORSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde 112 sağlık ekiplerinin müdahelesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği bildiriliyor.