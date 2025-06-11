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Antalya’da Motosiklet Kazasında 1 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kaza meydana geldi. Olay, motosikletin aynı yönde ilerleyen 3 tekerlekli motosiklete arkadan çarpması sonucu gerçekleşti. Kaza, Kasaplar Mahallesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi’nde yaşandı.

SÜRÜCÜLERİN BİLGİLERİ

Adliye istikametine doğru ilerleyen ve Hulusi Kebeli’nin kullandığı 07 BZV 893 plakalı motosiklet, 8503 Sokak’tan Hasan Fehmi Boztepe Caddesi’ne çıkan Zeynep Ö. tarafından kullanılan 07 CAV 249 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklete çarptı.

OLAY YERİ MÜDAHALESİ

Kazanın ardından yaralanan motosiklet sürücüsü Hulusi K., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili detaylar ve incelemeler devam ediyor.

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