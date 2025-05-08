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Antalya’da Motosiklet-Otomobil Kazası Yaşandı

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay, saat 16.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Kızılay Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ters yönde ilerleyen H.Ç. yönetimindeki 07 BAV 333 plakalı motosiklet, A.E.’nin sürücülüğünü yaptığı 07 UR 577 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola düşen sürücü H.Ç. yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen yaralı H.Ç., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine taşınarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak incelemelere başlandı.

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