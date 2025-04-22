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Antalya’da Motosiklet Otomobille Çarpıştı

KAZA ANINI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Emek Mahallesi Barbaros Bulvarı’nın 2859 Sokak kesişiminde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Remzi Güven Caddesi üzerinden seyreden Kadir S., kullandığı 07 GLN 41 plakalı motosikletle kavşakta Ayhan Gökmen’in kullandığı 07 ZD 625 plakalı otomobile çarptı.

KAZAZEDENİN DURUMU

Kaza sonucu yaralanan Kadir S., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve görüntülerde yaralı motosikletli için 112 sağlık ekibinin anında müdahale ettiği görüldü.

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