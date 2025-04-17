Antalya’da Muz Bahçesinde Yangın Çıktı

YANGIN BAHÇEDE PATLAK VERDİ

Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Güneyköy Mahallesi’ndeki bir muz bahçesinde çıkan yangın, yaklaşık 5 saat süren yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen yangını fark eden mahalle halkı, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE VE JANDARMADAN MÜDAHALE

Alınan ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ile jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yangın, hızlı bir şekilde yayılarak muz bahçesinin etrafında yer alan maki örtüsü ile kaplı olan hazine arazisine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalara, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

ZORLU MÜDAHALE SÜRECİ

Yangını kontrol altına almak için yürütülen çalışmalar, zorlu arazi koşulları nedeniyle ekiplerin alevlere müdahale etmesini zorlaştırdı. Yaklaşık 5 saatlik mücadele sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarına devam ediyor.