Haberler

Antalya’da Muz Bahçesinde Yangın Çıktı

YANGIN BAHÇEDE PATLAK VERDİ

Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Güneyköy Mahallesi’ndeki bir muz bahçesinde çıkan yangın, yaklaşık 5 saat süren yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen yangını fark eden mahalle halkı, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE VE JANDARMADAN MÜDAHALE

Alınan ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ile jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yangın, hızlı bir şekilde yayılarak muz bahçesinin etrafında yer alan maki örtüsü ile kaplı olan hazine arazisine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalara, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

ZORLU MÜDAHALE SÜRECİ

Yangını kontrol altına almak için yürütülen çalışmalar, zorlu arazi koşulları nedeniyle ekiplerin alevlere müdahale etmesini zorlaştırdı. Yaklaşık 5 saatlik mücadele sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarına devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Trabzon’da “Şifadır Türküler” Konseri Yapıldı

Trabzon'da sağlık çalışanlarının katılımıyla düzenlenen Türk halk müziği konserinde, 'Özümüz Sözümüz Türküler' temasıyla türkülerin hikayeleri paylaşıldı ve duygusal anlar yaşandı.
Haberler

Şişli’de Yangın, 1 Yaralı Kurtarıldı

İstanbul Şişli’de bir iş yerinde çıkan yangında mahsur kalan bir kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı; ancak bacağında yaralanmalar meydana geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.