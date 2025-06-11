Antalya’da Narkotik Operasyonlar Gerçekleştirildi

ANTALYA’DA NARKOTİK OPERASYONLAR YAPILDI

Antalya’da narkotik suçlarla mücadele amacıyla çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi. Valilikten alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son bir haftada devreye alınan çalışmalarda önemli gelişmeler yaşandı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Bu operasyonlar çerçevesinde, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçlamasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 11’i tutuklandı. Ayrıca, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak” suçundan 95 şahıs yakalandı. Elde edilen sonuçlar, aranan kişiler üzerindeki çalışmalarda, uyuşturucu suçlarından aranması olan 15 kişinin yakalandığını ve 10’unun cezaevine teslim edildiğini ortaya koydu.

EĞİTİM FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, 20 oturumda toplam 555 katılımcıya eğitim verilirken, ayrıca 168 anne ile anne adayına yönelik bilgilendirme gerçekleştirildi. Bu şekilde, toplumu bilinçlendirme ve uyuşturucu kullanımıyla mücadele amaçlandığı vurgulandı.

YAKALANAN MADDELER VE EKİPMANLAR

Gerçekleştirilen çalışmalarda, toplam 2 kilo 814 gram esrar, 2 kilo 266 gram skunk, 251 gram metamfetamin, 91 bin 539 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 101 gram fubinaca, 127 adet sentetik ecza, 32 kök kenevir bitkisi, 4 gram kokain, 3,5 gram eroin, 4 hassas terazi, 2 silah, 79 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para elde edildi.