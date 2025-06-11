Antalya’da Narkotik Operasyonlar Gerçekleştirildi

ANTALYA’DA NARKOTİK OPERASYONLARI

Antalya’da narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında bir dizi operasyon gerçekleştirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son bir hafta içinde düzenlenen bu operasyonların detayları paylaşıldı. Bu süreçte, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçlamasıyla 18 şüpheli yakalandı ve bunlardan 11’i tutuklandı. Ayrıca, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak” suçundan 95 kişi de gözaltına alındı.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE YAKALANAN ŞAHISLAR

Aranan kişiler üzerinde yapılan çalışmalarda, uyuşturucu suçlarından aranması olan 15 kişi yakalandı ve bu kişilerin 10’u cezaevine teslim edildi. Operasyonlarla birlikte, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine de önem verildi. Bu kapsamda, 20 oturumda toplam 555 katılımcıya ve 168 anne ile anne adayına bilgilendirme eğitimleri verildi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDENİN DETAYLARI

Düzenlenen çalışmalarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin miktarları dikkat çekti. Toplam 2 kilo 814 gram esrar, 2 kilo 266 gram skunk, 251 gram metamfetamin, 91 bin 539 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 101 gram fubinica, 127 adet sentetik ecza, 32 kök kenevir bitkisi, 4 gram kokain, 3,5 gram eroin, 4 hassas terazi, 2 silah, 79 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Bu operasyonlar, Antalya’da uyuşturucu ile mücadelenin ne kadar kararlı bir şekilde sürdüğünü gösteriyor.