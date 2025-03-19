Antalya’da Narkotik Operasyonları: 11 Tutuklama

NARKOTİK SUÇLA MÜCADELEDE YENİ BAŞARILAR

Antalya’da son 1 hafta içerisinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen polis operasyonları önemli sonuçlar doğurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçları çerçevesinde 21 farklı olayda 25 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen bu şahıslardan 11’i tutuklandı.

UYUŞTURUCU SUÇLARINDAKİ ARTTIŞ VE YAKALANANLAR

Ayrıca, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak” suçundan da son bir haftada 158 olayda 159 kişi gözaltına alındı. Narkotik suçlarından aranan 20 kişi yakalanırken, bunlardan 15’i cezaevine teslim edildi.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlar sonucu toplamda 3 kilo 900 gram esrar, 217 adet sentetik ecza, 172 kök kenevir bitkisi, yaklaşık 27 bin kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 150,50 gram metamfetamin, 59,50 gram kokain ile 22,87 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 42 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve TL de operasyonlar sırasında bulunarak incelemeye alındı.