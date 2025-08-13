Antalya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SONUCU ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Antalya’da son bir hafta boyunca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, yaklaşık 24 bin 68 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4) ele geçiriliyor. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçları kapsamında son bir hafta içinde 28 olayda 35 şüpheli şahıs yakalayarak, bu şahıslardan 17’sinin adli makamlarca tutuklanmasını sağlıyor.

“Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak” suçundan meydana gelen 104 olayda ise 106 şüpheli şahıs yakalanıyor. Bunun yanında, uyuşturucu suçlarından aranması olan 13 şahıs, yürütülen çalışmalar sonucunda gözaltına alınarak cezaevine teslim ediliyor.

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Eğitim ve Bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen eğitimlerde, toplamda 640 katılımcıya uyuşturucuyla mücadele konularında bilgi veriliyor. Ayrıca gerçekleştirilen çalışmalarda, bin 13 adet sentetik ecza, 946 gram esrar, 400 gram skunk, 160 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (Fubunica), 100 gram metamfetamin, 74 gram kokain, 46 gram ve 227 adet sentetik kannabinoid (A4), 19 gram eroin, 4 adet hassas terazi, 2 adet ateşli silah, 13 adet fişek ile suçtan elde edilen bir miktar Türk Lirası ve döviz ele geçiriliyor.