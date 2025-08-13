Haberler

Antalya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SONUCU ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Antalya’da son bir hafta boyunca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, yaklaşık 24 bin 68 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4) ele geçiriliyor. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçları kapsamında son bir hafta içinde 28 olayda 35 şüpheli şahıs yakalayarak, bu şahıslardan 17’sinin adli makamlarca tutuklanmasını sağlıyor.

“Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak” suçundan meydana gelen 104 olayda ise 106 şüpheli şahıs yakalanıyor. Bunun yanında, uyuşturucu suçlarından aranması olan 13 şahıs, yürütülen çalışmalar sonucunda gözaltına alınarak cezaevine teslim ediliyor.

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Eğitim ve Bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen eğitimlerde, toplamda 640 katılımcıya uyuşturucuyla mücadele konularında bilgi veriliyor. Ayrıca gerçekleştirilen çalışmalarda, bin 13 adet sentetik ecza, 946 gram esrar, 400 gram skunk, 160 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (Fubunica), 100 gram metamfetamin, 74 gram kokain, 46 gram ve 227 adet sentetik kannabinoid (A4), 19 gram eroin, 4 adet hassas terazi, 2 adet ateşli silah, 13 adet fişek ile suçtan elde edilen bir miktar Türk Lirası ve döviz ele geçiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırşehir’deki Kur’an Kursu Çocukları Geziyor

Kırşehir'deki yaz Kur'an kursuna katılan 1000'den fazla çocuk, tarihi ve kültürel mekanları gezerek şehrin değerlerini öğreniyor ve çeşitli aktivitelere katılıyor.
Haberler

Memur-Sen Eylem Takvimi Paylaştı

Memur-Sen, 2026-2027 yılları için Kamu İşveren Heyeti'nin teklifinin yetersiz olduğunu belirterek, 81 ilde toplu eylem planladığını açıkladı. Eylem takvimi de paylaşıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.