Antalya’da Nihal Babayiğit’in Ölümüyle İlgili Karar

ANTALYA’DA KAYBOLAN İŞİTME ENGELLİ GENCİN KATİLİNE CEZA VERİLDİ

Antalya’nın Serik ilçesinde 2023 yılında kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit’i (24) öldürmekle suçlanan işitme engelli Mehmet Basık’a (26), ‘Kasten öldürme’ suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Başak G. ise beraat etti. Serik’te yaşayan Nihal Babayiğit, 2022 yılında Batman’da bulunan Mehmet Basık ile sosyal medya üzerinden tanıştı ve kısa bir süre sonra kayboldu. Ailesi, kaybolmasının ardından yaklaşık 2 ay sonra kızlarının Mehmet Basık ile Batman’da dini nikahla birlikte yaşamaya başladığını öğrendi.

KAYBOLDUKTAN SONRA AİLE ENDİŞELENDİ

Nihal Babayiğit, 2023 yılı içerisinde bir çocuk dünyaya getirdi ve aralarındaki anlaşmazlık sonucunda, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman’da bırakıp, Serik’teki ailesinin yanına döndü. Mehmet Basık, 2023 Ekim ayında Serik’e gelip, Nihal Babayiğit ile bir araya geldi. Bu buluşmadan sonra Babayiğit’ten bir daha haber alınamadı. Ailesi kaybı sonrası araştırmalara başlarken, geçtiğimiz yıl 1 Mayıs’ta dayısı Ali Yılmaz’a ulaşan kişiler, çeşitli fotoğraf ve videolar gönderdi. Basık, görüntülü görüşme yaparken Nihal Babayiğit’in boynunda kan izleri olduğu ve yerde hareketsiz yattığı bir fotoğrafı paylaştı. Bu video ve fotoğrafların ardından aile, Nihal Babayiğit’in hayatından endişe duyarak polise başvurdu.

SORUŞTURMA VE TUTUKLAMA

Serik Emniyet Müdürlüğü, yapılan başvuru üzerine, 2 Mayıs’ta Mehmet Basık’ı Batman’da gözaltına aldı. Soruşturma sırasında Başak G. de gözaltına alındı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mehmet Basık’ın gösterdiği yerde yapılan aramada, Nihal Babayiğit’e ait olduğu belirlenen kemikler bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen sonuç, kemiklerin Nihal Babayiğit’e ait olduğunu doğruladı.

CİNAYET İDDİANAMESİ VE MAHKEME SÜRECİ

İddianamede, Mehmet Basık’ın Serik’e gelerek Nihal Babayiğit ile buluştuğu, yaşanan bir tartışma sonrası yanında getirdiği bıçakla kadını öldürdüğü ifade edildi. ‘Kadına karşı tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenirken, Başak G. için de ‘Tasarlayarak kadına karşı kasten öldürmeye yardım etme’ suçlamasıyla 15-20 yıl hapis talep edildi. Dava, Manavgat 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü ve karar dün açıklandı. Mahkeme, Mehmet Basık’a ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verirken, Başak G. için beraat kararı aldı.

ACILI AİLE ADALLETİNİ BULDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Duruşmanın ardından Nihal Babayiğit’in annesi Derya Yılmaz ve babası Vedat Babayiğit, yaşadıkları acının büyük olduğunu ve adaletin yerini bulduğunu belirtti. Sanık Başak G.’nin avukatı Hasan Sefa Erdoğan, olayın bir trajedi olduğunu ifade ederek, “Bu tarz davalarda aileler ve kamuoyu duygusal olabiliyor ancak hukuk, duygularla değil; net delillerle ceza veriyor,” diyerek müvekkilinin suçsuzluğunun ortaya çıktığını vurguladı.