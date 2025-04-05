Antalya’da Nisan’da Kar Sürprizi Yaşandı. Akseki-Seydişehir Karayolu’nda Etkili Oldu. Karayolları Ekipleri Çalışma Başlattı

ANTALYA’DA NİSAN AYINDA KAR YAĞIŞI

Antalya’da nisan ayında beklenmedik bir kar yağışı yaşandı. Akseki-Seydişehir Karayolu’nun 5 kilometrelik bir bölümünde etkili olan kar yağışı yaklaşık iki saat sürdü.

KARAYOLLARI EKİPLERİ HIZLI MÜDAHALE ETTİ

Karayolları ekipleri, kar yağışının ardından iş makineleriyle anında kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Antalya-Konya bağlantısını sağlayan Akseki-Seydişehir yolunda ve 1825 metre rakımlı Alacabel’de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı görüldü.

KAR KALINLIĞI 3 SANTİMETREYE ULAŞTI

Saat 16.30 sıralarında başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini gösterdi. Alacabel’de kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, bölgede güvenlik önlemlerini artırarak sürücülerin güvenli geçişini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Akseki Bölge ekipleri, 1825 metre rakımlı Alacabel’de kar yağışının başlamasıyla birlikte güvenlik önlemlerini hızla devreye soktu. Yol kullanıcılarının güvenliği için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediliyor.