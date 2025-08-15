Antalya’da Nişan Töreni Kavga Çıktı

ANTALYA’DA ÇIKAN KAVGA

Antalya’da amcasının oğlunun nişan kutlamasında yaşanan kargaşada 16 yaşındaki bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili toplamda 4 kişi gözaltına alındı. Dün akşam saat 21.00 sıralarında gerçekleşen hadise, Yeşildere Mahallesi’nde bir sokak üzerinde yapılan nişan töreninde ortaya çıktı. Eşine bakılması gerekçesiyle davetlilerden Ali B. ve Süleyman S. arasında bir tartışma başladı. Tartışma kısa sürede alevlendi ve kavgaya dönüştü, olaya aile üyeleri ve yakınlar da dahil oldu.

BIÇAĞIN BULAŞTIĞI ANLAMLI KAVGA

Kavganın ortasında eline ekmek bıçağı alarak müdahale etmek isteyen B.’nin akrabası Mustafa D., kargaşa sırasında Süleyman S. tarafından yaralandı. Süleyman S., Mustafa D.’nin elindeki bıçağı aldı ve Ali B. ile birlikte iki akrabaya saldırdı. Bu olay sonucunda Ali B. karın bölgesinden bıçaklandı, Mustafa D. ise kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hızlıca yakındaki özel hastaneye kaldırdı.

KAYBEDİLEN HAYAT

Ali B.’nin sağlık durumu kritik olduğundan hemen ameliyata alındı fakat kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası Süleyman S. ile birlikte kavgaya karışan diğer şüpheliler M.P., B.C.G. ve M.P. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde gece saatlerinde yakalandı. Bıçaklanarak hayatını kaybeden Ali B., Manavgat’ta toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Süleyman S. ve diğer şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, Süleyman S.’nin eşinin Ali B. ile daha önce nişanlı olduğu ve zanlının, maktul ile mahalleden arkadaş olduğu bilgisi edinildi.