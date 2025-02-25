Antalya’da Oğlu Öldürülen Annenin İsyanı

ANTALYA’DA CİNAYET OLDU

Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Toros Mahallesi’nde yaşanan olayda Alper Aldemir, evinde birlikte kaldığı arkadaşı Kadir Can İbicek ve onun kız arkadaşı Hatice Ç. ile bir gün bir araya geldi. İbicek, Aldemir’den 4 bin lira borç talep etti ve Aldemir parayı verdi. Ancak zaman geçtikçe İbicek, parayı geri ödemedi. Üç kişi, buluştuklarında Alper Aldemir, Hatice Ç.’nin cüzdanını aldı ve borç ödendiğinde geri vereceğini söyledi.

TAKİP EDİP CÜZDAN ALMAK İSTEDİLER

İbicek ve Hatice Ç., cüzdanı almak için aldıkları taksiyle Aldemir’in evine gitti. Hatice Ç., kapıda Alper Aldemir ile tartışmaya başladı. Aldemir, Hatice’yi tokatladığı sırada, Hatice Ç.’nin çığlığı üzerine İbicek, elindeki tabancayla Aldemir’i vurdu ve olay yerinde öldürdü. Sonrasında, sevgililer kaçmak için aynı taksiye bindi. Olaydan yarım saat sonra, Kadir Can İbicek ile Hatice Ç. yakalandı. Sevgililerin çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve taksi şoförü M.T.’nin de gözaltına alındığı bilgisi verildi. İbicek tutuklanırken, Hatice Ç. ve M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CİNAYET DAVASINDA İLGİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Kadir Can İbicek ile cinayete yardım ve yataklık yapmakla suçlanan Hatice Ç. ve M.T., hakim karşısına çıktılar. Duruşmada, ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen İbicek, daha önce söylediği gibi “Hatice Ç. ile Aldemir’in evinde misafir olduklarını” söyledi ve 4 bin lira borç aldığını yineledi. Öte yandan Aldemir’in annesi Safiye Aldemir, “Oğlumun evinde, ev satışından dolayı bulunan 170 bin lira kayıp. Oğlum, bir şeylere karışmış olabilir. Biz Almanya’daydık. Kayıp parayı kim aldı?” diyerek durumu sorguladı. Mahkeme heyeti, İbicek’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.