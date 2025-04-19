Antalya’da Öğrenciler Turistlere Bilgi Veriyor

ANTALYA’DA “KÜÇÜK REHBERİM PROJESİ” UYGULAMASI

Antalya’da uygulamaya konulan “Küçük Rehberim Projesi” ile 5. ve 6. sınıf öğrencileri, turistlere kentin tarihi ve turistik yerlerini İngilizce, Almanca ve Rusça dillerinde tanıtıyor. Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen bu proje kapsamında, başta Başöğretmen Atatürk Ortaokulu, Dumlupınar Ortaokulu ve Faruk Tugayoğlu Ortaokulu olmak üzere, 624 öğrenci yabancı dilde bilgi veriyor.

ÖĞRENCİLER TARIHİ YAPILARDA TURİSTLERE BİLGİ VERİYOR

Karaalioğlu Parkı’nda bir araya gelen öğrenciler, gruplar halinde kentin tarihi yapılarının yanında durarak, ziyaretçileri bölgenin simgeleri hakkında bilgilendiriyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Coşkunsu, projenin öğrencilerin sosyal bireyler olmalarının ve dil gelişimlerinin desteklenmesini amaçladığını aktarıyor. Projenin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirten Coşkunsu, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Erdem-Değer-Eylem programı çerçevesinde, öğrencilerin okullarda edindikleri bilgileri pratik hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diye konuşuyor. Ayrıca, öğrencileri hafta sonları ekranlardan uzaklaştırarak sosyalleşmelerini sağlamayı ve Antalya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini tanımalarını amaçladıklarını vurguluyor.

ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Projeye katılan 5. sınıf öğrencisi Selin Totoş, “Aldığım İngilizce eğitimi sayesinde Antalya’nın güzelliklerini turistlere anlatmaktan mutluyum” ifadelerini kullanıyor. Projenin 1 Haziran’a kadar devam edeceği belirtiliyor.