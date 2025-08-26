Haberler

Antalya’da Orman Mühendisi Tutuklandı

ORMAN MÜHENDİSİ TUTUKLANDI

Antalya’da bir şirkette çalışan orman mühendisi, 2020-2024 yılları arasında sahtecilik yaparak başkalarına 8 milyon 500 bin lira aktardığı iddiasıyla tutuklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, şirketin mali kayıtlarında usulsüzlük bulduklarında harekete geçerek detaylı bir araştırma başlattı.

SAHTECİLİK ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, şüpheli B.G.’nin sahtecilik yöntemiyle şirketin parasını değişik hesaplara aktardığı tespit edildi. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi. Adli makamlar, B.G.’yi “nitelikli dolandırıcılık” ve “güveni kötüye kullanma” suçlarından tutukladı.

PİLOT’un 13. Dönem Girişimleri Açıklandı

Türk Telekom Ventures, yerli teknoloji girişimlerini desteklemek ve küresel pazarlara ulaştırmak için PİLOT'un 13. dönemine katılan girişimleri duyurdu.
Kocaelispor’un Borcu, 150 Milyon TL

Kocaelispor'un basın sözcüsü, kulübün 150 milyon TL borcuyla borçsuzluk belgesi alamadığını ancak transferin engellenmediğini, gerekli çalışmaların 30 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurdu.

