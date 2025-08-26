Antalya’da Orman Mühendisi Tutuklandı

ORMAN MÜHENDİSİ TUTUKLANDI

Antalya’da bir şirkette çalışan orman mühendisi, 2020-2024 yılları arasında sahtecilik yaparak başkalarına 8 milyon 500 bin lira aktardığı iddiasıyla tutuklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, şirketin mali kayıtlarında usulsüzlük bulduklarında harekete geçerek detaylı bir araştırma başlattı.

SAHTECİLİK ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, şüpheli B.G.’nin sahtecilik yöntemiyle şirketin parasını değişik hesaplara aktardığı tespit edildi. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi. Adli makamlar, B.G.’yi “nitelikli dolandırıcılık” ve “güveni kötüye kullanma” suçlarından tutukladı.