Antalya’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde, ormanlık bir alanda meydana gelen yangın başarıyla söndürüldü. Yangın, Serinyaka Mahallesi Gözderesi mevkisinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede oldu. İhbarla birlikte, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve itfaiye ekipleri hemen yönlendirildi.

HAVADAN DESTEK VERİLDİ

Çalışmalara havadan helikopterlerle ek destek sağlandı. Yapılan müdahaleler sayesinde yangın, yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının ilk aşamaları, orman ekiplerinin hızlı ve etkili çalışmasıyla başarılı bir şekilde yönetildi.

Beşiktaş, Lloyd Kelly’i Kadrosuna Katmak İstiyor

Beşiktaş, savunma kadrosunu güçlendirmek amacıyla Juventus'un 26 yaşındaki İngiliz defans oyuncusu Lloyd Kelly için resmi bir teklif sundu.
Yangın Eğitimi Verildi, Köy Muhtarları Hazır!

Taşova'da köy muhtarları ve belirlenen azalara yönelik yangın söndürme eğitimi düzenlendi. Bu program, afet yönetimi ve güvenliğin artırılması amacıyla gerçekleştirildi.

