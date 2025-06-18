Antalya’da Orman Yangınlarına Önlemler Artıyor

ARTAN YANGIN RİSKİ İÇİN TEDBİRLER ARTIRILDI

Türkiye’nin ormanlık alanlarının neredeyse beşte birine sahip olan Antalya’da, hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte yangınların önlenmesine yönelik önlemler artırıldı. Yüzölçümünün yüzde 57’si ormanlardan oluşan bu şehirde, çoğu ihmal ve dikkatsizlik kaynaklı yangınların engellenmesi amacıyla valilik tarafından 7 Haziran’da “Orman Yangınlarının Önlenmesi” konulu bir genelge yayımlandı. Türkiye’deki ormanların yüzde 5,06’sına ev sahipliği yapan Antalya’da, Vali Hulusi Şahin tarafından imzalanan genelgede; ormanlardan 4 kilometre mesafede yer alan ve yangına neden olabilecek alanlarda yanıcı madde kullanımının yasak olduğu belirtildi.

GENELGEDE YER ALAN ÖNLEMLER

Yaz aylarında yüksek sıcaklıkların etkisiyle insan ve araç yoğunluğunun artırdığı ormanlık alanlarda yangın riskinin olduğu değerlendirildi. Yayımlanan genelgede, “Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak, ormanlara yakın mesafede anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak yasaktır.” ifadesi yer aldı. Ayrıca, belirlenen piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlara girişlerin 1 Mayıs 2025 ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında yasak olduğu, piknik ve mesire yerlerinde ise 31 Ekim’e kadar 21.00 ile 08.30 saatleri arasında ateş yakılmasının yasak olduğu bildirildi.

YASAĞA RAĞMEN DEVAM EDEN İHLALLER

Tüm bu yasaklara rağmen, Antalya’daki ormanlık alanlarda mangal yakıp piknik yapanların bıraktığı atıklar, yangın tehdidi oluşturuyor. Piknik yapanların kullandığı ateşin közleri ve çevreye attıkları cam, plastik şişeler ile kömür torbaları yangına davetiye çıkarırken, çevre kirliliği de meydana getiriyor. Konyaaltı ilçesindeki Gökdere Mahallesi civarındaki ağaçlık alanda, birçok mangal atığı göze çarpıyor. Ayrıca, yasak olmasına rağmen ağaçların yakınında mangal alanı oluşturup ateş yakan bazı kişilerin, piknik sonrasında atıklarını bırakması dikkat çekiyor.

YANGINLA MÜCADELE HAZIRLIKLARI

Öte yandan, Orman Bölge Müdürlüğü, bu sezon yangınlarla mücadele için bünyesindeki 7 helikopter, 5 uçak, 1 İHA ve karada 114 arazöz ile 1150 orman işçisi ile mücadele edecek. Kentte, helikopter ve arazözlerin su alabileceği 260 yangın havuzu ve 42 yangın gözetleme kulesi bulunuyor ve orman gözetlemesi kameralar aracılığıyla gerçekleştiriliyor.