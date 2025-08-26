Antalya’da Otel Çalışanları İş Bıraktı

Otel Çalışanları İş Bıraktı

Antalya’da bir otelin çalışanları, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı. Manavgat ilçesindeki Evrenseki Mahallesi’nde bulunan otelin çalışanları, yaklaşık 45 gündür maaşlarını almadıklarını iddia ediyor. Çalışanlardan bir kadın, “Biz maaşlarımızı alamıyoruz. Genel müdürümüz bize, ‘çalışacaksanız çalışın, çalışmayacaksanız gidin buradan’ diyor. 2 aydır maaşımızı alamıyoruz, zaten önceki aylarda da zorla, kavgayla alıyorduk” şeklinde konuştu.

Eski Çalışanın Açıklamaları

Otelin eski çalışanlarından biri ise iki ay önce ayrıldığını ifade etti ve “30 Haziran’da paramı vermedikleri için ayrıldım. Yoksa işyeri, ortam gayet güzeldi. Ama paramı alamadım. Benim faturalarım var. İstifamı verdim, 2 aydır bekliyorum, alamadım” dedi. Otelde tatil yapan Aydın Akçalan ise durumu şu şekilde aktardı: “Böyle tatil, böyle rezalet otel görmedim. Otel pislikten geçilmiyor, duvarlar su akıtıyor. Elektriksiz kaldık, geceden beri klima çalışmıyor.”

Tatilcilerin Şikayetleri

Başka bir tatilci, yaşananların sadece elektrik kesintisiyle sınırlı olmadığını belirterek, “Burada elektrik gelse bile otelde çalışacak personel yok. İnsanları sabah kahvaltısı bekliyor çünkü personel yok. Otel bitmiş” dedi. Gaziantep’ten tatile gelen Osman Baloğlu, oteldeki durumdan oldukça şikayetçi, “Otele giriş yaptığımız günden beri elektrik yok, personel çalışmıyor. Bize geri kalan 3 gece için 13 bin lira iade vereceklerini söylediler” şeklinde ifade etti.

Otel Yönetiminin Cevabı

Otelin genel müdürü İbrahim Üstüntaş, personelin iş bırakma durumu olmadığını vurguladı ve “Elektrik sıkıntısından dolayı bir mağduriyet yaşandı. Onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok” diyerek, yaşanan sorunların hayatın olağan akışında olduğunu belirtti. Ayrıca, “Bugün personel maaşları da ödenecek” diye ekledi. Öte yandan, otelde kalan bazı tatilciler, yaşanan olumsuzluklardan dolayı ayrılırken, aynı zamanda yabancı tur şirketleri aracılığıyla tatile gelen turistlerin otele giriş yaptığı görüldü.