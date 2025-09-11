Antalya’da Otobüs Kazası Gerçekleşti

ANTALYA’DA FENALAŞAN ŞOFÖR KAZA YAPTI

Olay, Akdeniz Üniversitesi içerisindeki Ziraat Çiftlik Yolu’nda, sabah saat 10.00 sıralarında gerçekleşti. Sait Avcı’nın (45) kullandığı 07 BDF 083 plakalı halk otobüsü, direksiyon başında fenalaşması sonucu kontrolden çıktı.

KAZA VE YARALILAR

Kontrolünün kaybolduğu otobüs, yol kenarındaki ağaçlara ve trafik işaret levhalarına çarptıktan sonra yaklaşık 500 metre ilerideki bir ağaca çarparak devrildi. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Kaza yerine hızla polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

YOLCU HAFİF YARALANDI

Kaza sırasında otobüste bulunan yolculardan Beycan Demirci, çevredeki vatandaşlar tarafından otobüsten çıkarıldı ve sağlık ekipleri tarafından yerinde müdahale edildi. Demirci’nin hastaneye kaldırıldığında hayati tehlikesinin olmadığı belirlendi.

AVCI HAYATINI KAYBETTİ

Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ve AFAD ekipleri, otobüste sıkışan Sait Avcı’yı kurtardı. Ancak sağlık ekibi, Avcı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi ve savcılık, kaza ile ilgili gerekli çalışmaları yaptıktan sonra Avcı’nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekiplerin kazayla ilgili araştırmaları devam ediyor.