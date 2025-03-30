Antalya’da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı

OTOMOBİL VE YOLCU OTOBÜSÜNÜN ÇARPIŞMASI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, bugün öğle saatlerinde yolcu otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Bu talihsiz olayda, otomobilde yer alan 2 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

KAZANIN DETAYLARI

Kaza, Manavgat’tan Akseki ilçesine hareket eden Hasan Yiğit yönetimindeki 42 HC 731 plakalı Kontur firmasına ait MAN marka yolcu otobüsünün, karşı yönden gelen Mesüt Özlemiş’in idaresindeki 07 BAH 781 plakalı KİA marka otomobille çarpışmasıyla gerçekleşti. Olayda, otomobil sürücüsü Mesüt Özlemiş ve araçta yolcu olarak bulunan Leyla Özlemiş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar arasında ise Ümmü Gülsüm Özlemiş, Kübra Özlemiş (21), Leyla Özlemiş (24) ve Süleyman Özlemiş yer alıyor. Yaralıların durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi ve otobüste herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

Kazanın ardından ilgili tahkikat başlatılırken, otobüs şoförü gözaltına alındı. Olay ile ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor.