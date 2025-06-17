Antalya’da Otobüsle Motosiklet Çarpıştı

ANTALYA SERİK’TE TRAFİK KAZASI

Antalya’nın Serik ilçesinde bir otobüs ve elektrikli motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Belek Mahallesi’nde saat 17.30 civarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 06 DC 8873 plakalı otobüs ile Duran Apa’nın kullandığı 07 BGU 315 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ VE YOLCUSU YARALANDI

Çarpışmanın şiddeti sonucu motosikletin sürücüsü Duran Apa ve arkasında yolcu olarak bulunan Nuran Apa yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansta hastaneye kaldırdılar. Yaralılardan Nuran Apa’nın durumunun ağır olduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.