Antalya’da Otomobil Havi Çarpıştı

ANTALYA’DA KAZA MEYDANA GELDİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki bir otomobil ile park yerinde manevra yapan hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1069 Sokak’ta gerçekleşti. Sanayi yönünde ilerleyen Arda G. yönetimindeki 07 AJP 305 plakalı otomobil, park alanından geri manevra yapan Mehmet A.H. idaresindeki 07 LAP 47 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

KAZADA YARALANAN KİŞİ BİLGİLERİ

Kazanın sonucunda 07 AJP 305 plakalı aracın yolcusundan Halime G. yaralandı. Yaralının durumu hakkında yapılan değerlendirmelerde, 112 Sağlık ekibinin kontrolünde yürüyerek ambulansa bindiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.