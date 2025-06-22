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Antalya’da otomobil şarampole devrildi

KAZA ANINDA KONTROLDEN ÇIKTI

Antalya Denizli karayolunda lüks otomobilin kontrolden çıkması sonucunda yaşanan kaza, 3 kişinin yaralanmasına yol açtı. Kaza, sabah saat 10.00 sıralarında Antalya’nın Korkuteli ilçesinde, Antalya-Denizli Karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Antalya’dan Denizli yönüne doğru giden Yusuf E. (45) yönetimindeki 06 TB 412 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza esnasında sürücü Yusuf E., yanı sıra yolcu konumundaki Birol D. (59) ve Salih Ş. (41) araçta sıkışarak yaralandı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi ile olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçtan çıkarılan yaralılara sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini gerçekleştirdikten sonra ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi ve kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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