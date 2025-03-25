Antalya’da Otomobilde Ölü Bulunan Kişi

Olayda yaşanan trajedi

Antalya’da, adliyeye gitmek üzere aracında bıraktığı arkadaşının ölümünü öğrenen bir kişi, büyük bir şok yaşadı. Olay, saat 16.30 civarında Muratpaşa ilçesindeki Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Onur Ö. (33), Mehmet Mahallesi’nde bulunan Adliye Ek Binası’ndaki Denetimli Serbestlik Bürosu’nda görüşmesi olduğunu belirtti. Bunun üzerine Onur Ö., arkadaşı Zekeriya Yalçın’dan (47) kendisini adliyeye götürmesini istedi.

yaşanan sağlık sorunu

Yolda Zekeriya Yalçın, kendini kötü hissettiğini ifade ederek aracın arka kısmına geçti. Burada birkaç kez istifra etti. Onur Ö., arkadaşının hastaneye gitme isteğini kabul etmediği Zekeriya Yalçın ile adliyeye ulaştı. Araçlarını yol kenarına park ettikten sonra uzanan Yalçın, Onur Ö.’den işi bitince kendisine ayran getirmesini rica etti.

geri döndüğünde bulduğu manzara

Onur Ö., görüşmesi sonrası yaklaşık 1 saat sonra geri döndüğünde arkadaşını araçta hareketsiz buldu. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, tüm müdahalelerine rağmen Zekeriya Yalçın’ın hayatını kaybettiğini doğruladı. Onur Ö., sağlık ekiplerinin arkadaşını hayata döndürme çabalarını çaresizlik içinde izledi.

soruşturma başlatıldı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını tamamladı. Zekeriya Yalçın’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.