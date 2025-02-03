Antalya’da Patara Ve Müze Ziyaretleri Zirvede

ANTALYA’NIN ZİYARETÇİ SAYISI ARTIYOR

Antalya’nın geçtiğimiz yıl 17 milyon 278 bin 103 ziyaretçiye ev sahipliği yaparak önemli bir başarı elde ettiğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, ören yerleri arasında Patara Antik Kenti’nin, müzelerde ise Antalya Arkeoloji Müzesi’nin en çok tercih edilen yerler olduğunu ifade etti. Zoroğlu, 2024 yılında da yine 17 milyon 278 bin 103 ziyaretçi beklediklerini aktardı.

MÜZE ZİYARETLERİNDEKİ ARTIŞ

Zoroğlu, yıllık müze ziyaretlerinde 2023 yılına oranla yüzde 5 artış gözlemlendiğini açıkladı. “Antalya Arkeoloji Müzesi 175 bin 970 kişi tarafından ziyaret edildi. Mevlevihane Müzesi 155 bin 332, Antalya Atatürk Evi Müzesi ise 153 bin 903 ziyaretçi ağırladı” dedi. Antalya’daki ören yerleri de yoğun ilgi gördü; 2024 yılı içerisinde yaklaşık 2,3 milyon kişi bu yerleri ziyaret etti. Verilere göre Patara, 356 bin 199 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Phaselis, 337 bin 938 ziyaretçi ile ikinci ve Aspendos, 326 bin 648 ziyaretçi ile üçüncü oldu.

KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ DEVAM EDİYOR

Candemir Zoroğlu, 2024 yılında Side ve Patara gibi bölgelerde hayata geçirilen ‘Gece Müzeciliği’ uygulamasının 2025 sezonunda genişletileceğini belirtti. Ayrıca, kültürel mirasın korunması için çeşitli projeler yürütüldüğünü aktaran Zoroğlu, 2024 yılı içerisinde 28 alanda kazı çalışmalarının yapıldığını ifade etti. Bu kazılar için 500 milyon 132 bin TL ödenek tahsis edildi. Zoroğlu, Syedra, Aspendos, Phaselis ve Myra-Andriake gibi antik kentlerde arkeolojik bulgular elde edildiğini de sözlerine ekledi.

MÜZE GELİRLERİ ARTIYOR

Antalya’daki müze ve ören yerlerinden elde edilen gelirin, 2024 yılında toplam 274 milyon 721 bin 487 TL olduğunu bildiren Zoroğlu, “Müzelerimizde toplam 105 bin 845 eser kayıtlı. Ayrıca, 2024 yılı içerisinde müze envanterine 886 yeni eser eklendi. Antalya Arkeoloji Müzesi’nin yenileme çalışmaları bu yıl içerisinde başlatılıyor. Kemer’e bir Su Altı Arkeoloji Müzesi kazandırma çalışmaları da devam ediyor” şeklinde konuştu. Zoroğlu, Antalya’da turizmin 12 aya yayılması amacıyla yoğun çaba harcadıklarını belirtti ve bu hedefe kültür, spor, gastronomi gibi nitelikli turizm ürünleri ile ulaşmayı planladıklarını ifade etti.