Antalya’da Peynirler Uygunsuz Şartlarda İmha Edildi

DENEYİMSİZ NAKLİYE VE KONTROLLER

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta ve güvenlik ekipleri, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde soğuk zincirle taşınması gereken, ancak yanlış koşullarda nakledilen 700 kilogram peynir üzerinde işlem yaptı. Zabıta ve güvenlik ekipleri, yolcu indirme peronlarındaki denetim sırasında bir otobüs firmasından indirilen sekiz koli ve dört çuvalı inceledi. Yapılan kontrollerde, soğuk zincir gereksinimi olan 400 kilogram dil peyniri ile 300 kilogram tulum peyniri bulundu.

PAYDAŞLARA GEREKEN BİLGİ VERİLDİ

Zabıta ekipleri, tespit ettikleri uygunsuz durum hakkında İlçe ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Kontrol sonuçlarına göre, peynirlerin uygun sıcaklıkta taşınmadığı ve sağlıksız koşullarda nakledildiği belirlendi. Bu durum, halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında peynir tebliğine aykırılık nedeni ile tutanak tutuldu ve taşıyıcı firmaya idari ceza uygulandı.

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali denetimlerine ilişkin açıklama yapan Terminal Zabıta Amiri Mustafa Kaya, “Sabah saatlerinde terminale indirilen 400 kilo dil peyniri ve 300 kilo tulum peyniri usulsüz şartlarda taşındığından dolayı Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bilgi verildi. İncelemelerini yapan ekipler, uygunsuz sıcaklıkta olduğundan dolayı imhaya karar verdi. Belediyemizin atık yönetimi çöp aracı ile imhası gerçekleştirilmiştir” diye ifade etti.