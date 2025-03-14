Antalya’da Polis Gençlerle Selfie Çekti

GÜRÜLTÜ İHBARI ÜZERİNE GİDEN POLİS GENÇLERİ BİLGİLENDİRDİ

Antalya’da motosikletli gençlerin gürültü yaptığı ihbarı üzerine polis ekibi bölgeye hareket etti. Gençlere yeni çıkacak kanunlar hakkında bilgi verildi. Polis memuru gençlerle selfie çekinerek anı ölümsüzleştirdi. Dün gece, Muratpaşa ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan eski sanayi sitesine gelen ihbarda, motosikletli gençlerin gürültü yaptığı belirtildi. Bunun üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonucunda polis ekibi yönlendirildi.

HUSUSİ KONTROLLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı ekip, bölgeye ulaştığında yaklaşık 20-25 motosikletli gencin arasında tek tek “Genel Bilgi Toplama (GBT)” sorguları yaptı. Kontrol sırasında, yeni yürürlüğe girecek kanunlar ve trafik cezalarındaki artışlar hakkında gençlere bilgi verildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir sorunla karşılaşmayan polis, bölgeden ayrılmaya hazırlanırken gençler hatıra fotoğrafı çekinmek istedi.

GENÇLER FOTOĞRAF ÇEKİNMEK İSTEDİ

Polis ekibi, gençlerin bu isteğini geri çevirmedi ve birlikte selfie çekildi. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımda, “Gençlere bilgilendirme yapıp selfie çeken koca yürekli polis abimiz” ifadeleri kullanıldı. Antalya’da gürültüye karşı yapılan bu etkinlik, toplumla polis arasında kurulan olumlu iletişimin bir örneği oldu.